Obenauf gegen Niederkirchen : FCS-Frauen starten nach Corona-Pause mit 2:0-Sieg

Saarbrücken Die Zweitliga-Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken sind am Sonntag mit einem verdienten 2:0 (0:0)-Heimsieg über den 1. FFC Niederkirchen aus einer fünfmonatigen Corona-Pause gestartet. Auf dem Kieselhumes brachte Lisa Mayer die FCS-Frauen gegen das punktlose Schlusslicht mit ihrem 1:0 auf Kurs (56.

Vor der Pause hatte FCS-Spielerin Marie Steimer einen Handelfmeter nur an die Latte geschossen (43.). „Davon hat sich die Mannschaft aber nicht beeindrucken lassen. Die Mädels waren von Beginn an sehr konzentriert, haben ein gutes Spiel gemacht und sich verdientermaßen belohnt“, sagte FCS-Trainer Taifour Diane nach dem zweiten Saisonsieg im vierten Spiel zufrieden. Am kommenden Sonntag empfängt der aktuelle Dritte der 2. Bundesliga Süd den FC Bayern München II (11 Uhr).