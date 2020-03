FCS-Assistenztrainer Bernd Heemsoth : Der „Co“ war schon mal DFB-Pokalsieger

FCS-Co-Trainer Bernd Heemsoth weiß, wie es sich anfühlt und was nötig ist, um im DFB-Pokal bis zum Ende dabei und erfolgreich zu sein. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken FCS-Assistenztrainer Bernd Heemsoth gewann den Titel 1992 mit Zweitligist Hannover 96 nach einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Sonntagmorgen, zehn vor elf. Bernd Heemsoth sitzt bereits im Büro im FC-Sportfeld. Mit dem Cheftrainer des 1. FC Saarbrücken, Lukas Kwasniok, bereitet der 53-Jährige das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky) vor. „Ich werde extrem unruhig, wenn ich nicht alles erledigt habe“, berichtet der aus Rotenburg an der Wümme stammende Heemsoth über seine Arbeitshaltung und über ihre Wurzeln: „Ich hatte nicht das technische Supertalent. Ich habe immer mehr trainiert als andere, mehr Aufwand betrieben. Als Jugendspieler bin ich mittags mit dem Fahrrad zum Bahnhof, mit dem Zug nach Bremen und abends wieder zurück. Fahrdienst gab es doch damals nicht.“

Bis in die 2. Bundesliga hat sich Heemsoth als Spieler hochgearbeitet – und dort mit Hannover 96 DFB-Pokal-Geschichte geschrieben. In der Saison 1991/1992 erreichten die Niedersachsen das Finale gegen Borussia Mönchengladbach. „Ich hatte damals die Aufgabe, Nationalspieler Jörg Neun aus dem Spiel zu nehmen“, erinnert sich Heemsoth, der um ein Haar sogar zum Pokalhelden geworden wäre: „Ich bin von hinten durchgelaufen. Milos Djelmas hat die Abwehrspieler vernatzt und den Ball quergelegt. Ich hätte ihn direkt nehmen müssen, aber er kam zwischen meine Beine. Erst war Torwart Uwe Kamps da, und Joachim Stadler hat den Ball dann von der Linie gebolzt. Es war eine tausendprozentige Chance. Aber so wurde eben Jörg Sievers zum Helden.“