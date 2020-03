Oberthal Die Keglerinnen der KF Oberthal haben sich am Sonntag zum siebten Mal in Folge die deutsche Mannschafts-Meisterschaft gesichert. Die Kegelfreunde gewannen auch den dritten von vier Spieltagen der Bundesliga-Playoffs auf der eigenen Bahn mit 5137 Holz vor dem RSV Samo Remscheid (5111 Holz), Preußen Lünen (4958) und dem KSC Dilsburg (4941).

Die KFO-Herren kamen am Samstag zum Playoff-Auftakt in Münstermaifeld auf Rang zwei und führen dank der Bonuspunkte aus der regulären Saison mit zwei Zählern Vorsprung die Tabelle an.