Basketball : Abstieg der Saarlouis Royals ist besiegelt

Saarlouis Nach der 60:66-Pleite in Marburg hat der Basketball-Bundesligist keine Chance mehr auf den Ligaverbleib.

Die Partie in Marburg zeigte einmal mehr das gesamte Dilemma dieser Spielzeit. Die Mannschaft von Cheftrainer Marc Hahnemann trat in der ersten Hälfte noch über weite Strecken konzentriert auf, nach der Pause verlor sie einmal mehr völlig den Faden. Und auch Hahnemann, während der Saison als Hoffnungsträger verpflichtet, fand erneut kein Mittel, die Leistung wieder zu stabilisieren. Insgesamt unterliefen den Royals in den 40 Spielminuten in Marburg 30 Ballverluste. Das reicht eben nicht für die Bundesliga.