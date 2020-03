Saarbrücken Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken empfängt an diesem Dienstagabend Fortuna Düsseldorf zum DFB-Pokal-Viertelfinale.

Das können sie unter dem neuen Trainer Lukas Kwasniok bislang besonders gut. Drei Pflichtspiele haben die Saarbrücker unter dem 38-jährigen Fußball-Lehrer bestritten. Drei Siege wurden eingefahren. Gegentore bislang: kein einziges. „Die Null verteidigt nicht nur der Torhüter, die verteidigt die ganze Mannschaft“, erklärt Kwasniok seine bisherige Maxime, die die Mannschaft förmlich aufgesogen hat. „Wir sind ganz eklig auf dem Feld, da feuert einer den anderen an. Jeder ist für den anderen da“, beschreibt Innenverteidiger Christopher Schorch die neue Defensiv-Mentalität des FCS, die er in besonderem Maße vorlebt: „Ich liebe es, mich in jeden Zweikampf reinzuhauen, in jeden Kopfball zu fliegen.“ Doch auch Edeltechniker Markus Mendler hat zuletzt starke Werte im Defensivverhalten – und trifft wieder. „DFB-Pokal-Viertelfinale? Das hast du vielleicht ein Mal im Leben“, sagt der Linksfuß, der sich sowohl gegen den FSV Frankfurt wie gegen die TSG Balingen in die Torschützenliste eintragen konnte.