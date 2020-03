Saarbrücken Top-Sprinterin Laura Müller aus dem Saarland wird mit der Freundin von Schlagersänger Michael Wendler verwechselt, sie erhält Nacktbilder und Hassbotschaften. Wie sie sich dagegen wehrt.

„Ich bin Laura Müller, SPORTLERIN, und gerade in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele.“ Es war ein verblüffender Satz, mit dem sich die Leichtathletin des LC Rehlingen am Wochenende in den sozialen Medien zu Wort meldete. Wie man unschwer erkennen könne, sei sie „NICHT die Laura Müller vom Wendler“, schrieb sie genervt.