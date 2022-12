Tischtennis : FCS schlägt Roskilde und Ochsenhausen

Die Tischtennisspieler des 1. FC Saarbrücken, hier ein Symbolbild, feierten an diesem Wochenende zwei Siege. Foto: dpa/Lee Jin-Man

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Freitagabend in der Bundesliga einen für die Playoff-Plätze sehr wichtigen Sieg gelandet. Beim 3:1 in der Deckarm-Halle gegen die TTF Ochsenhausen gewannen Darko Jorgic gegen Samuel Kulczycki und Shunsuke Togami sowie Patrick Franziska gegen Can Akkuzu jeweils mit 3:1 Sätzen.