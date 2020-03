Fußball-Saarlandliga : Der SV Auersmacher nutzt die Patzer der Konkurrenz

Auersmacher Der Fußball-Saarlandligist besiegt die Spvgg. Quierschied mit 3:0 und rückt näher an die Tabellenspitze heran.

Das war ein perfekter Spieltag für den Fußball-Saarlandligisten SV Auersmacher: Während die Konkurrenz patzte, siegte der SV im ersten Spiel nach der Winterpause am Sonntag zu Hause mit 3:0 (2:0) gegen die Spvgg. Quierschied. Auersmacher bleibt trotz des Sieges Tabellendritter, rückte aber bis auf drei Punkte an das Führungs-Duo SC Halberg Brebach und FV Eppelborn heran. Spitzenreiter Brebach unterlag dem TuS Herrensohr mit 1:3. Der Tabellenzweite Eppelborn kam gegen den SV Mettlach nicht über ein 1:1 hinaus.

Mit den anderen Ergebnissen wollte sich SV-Trainer Jan Berger nur am Rande befassen. „Wichtig war, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben“, erklärte der 38-Jährige. Nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Spielweise seiner Mannschaft war er zufrieden: „Wir haben hinten gut gestanden und vorne sind wir oft über die Außenpositionen durchgekommen. Das hat mir gut gefallen.“

Der Quierschieder Trainer Robin Vogtland war angefressen. „Wir hatten keine gute Zweikampfführung und keine gute Körpersprache. Dazu haben wir viele kleine Fehler gemacht. So darf das in den kommenden Partien auf keinen Fall weiter gehen“, kritisierte der 30-Jährige.

Yannik Hoffmann brachte die Gastgeber vor etwa 150 Zuschauern auf die Siegerstraße. Zunächst verwandelte der 28-Jährige in der 17. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 für den SV Auersmacher – Philipp Wunn war von Quierschieds Torwart Benedikt Schmitt im Strafraum gelegt worden. 20 Minuten danach landete ein abgefälschter Freistoß von Hoffmann zum 2:0 im Quierschieder Tor. Den Freistoß gab es nach einem Foul an Auersmachers Top-Torschütze Nils Cuccu, der in der 71. Minute nach einem Konter mit seinem 19. Saisontreffer im 19. Saisoneinsatz den Treffer zum 3:0-Endstand nachlegte.