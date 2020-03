Tischtennis : Topfavorit Franziska blamiert sich mit Aus im Achtelfinale

Chemnitz Sensation bei der deutschen Tischtennis-Meisterschaft.

(sid/red) In Abwesenheit der beiden Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov hat Topfavorit Patrick Franziska bei den deutschen Meisterschaften in Chemnitz nicht nur seinen ersten Einzel-Titel verpasst. Der 27-Jährige vom Bundesligisten 1. FC Saarbrücken blamierte sich und schied völlig überraschend im Achtelfinale gegen den Zweitliga-Spieler Cedric Meissner aus Mainz mit 3:4 aus.

Für Franziska, immerhin die Nummer 14 der Weltrangliste, ist das ein echter Rückschlag in der Vorbereitung auf das Saison-Finale mit dem FCS, der die Liga aktuell anführt und im Champions-League-Halbfinale auf den russischen Topclub Fakel Orenburg und Ovtcharov treffen wird, sowie auf Olympia in Tokio.

Franziska-Bezwinger Meissner schied dann im Viertelfinale aus, den Titel gewann erstmals Ricardo Walther von Borussia Düsseldorf. Der 28-Jährige setzte sich im Finale am Sonntag gegen Benedikt Duda (Bergneustadt) mit 4:2 durch. Rekordmeister Boll (Düsseldorf) tritt wegen seiner internationalen Belastungen nicht mehr bei DM-Turnieren an. Ovtcharov laboriert an einem Infekt und verzichtete deshalb auf einen Start in Chemnitz.