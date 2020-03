Fußball-Oberliga : Röchling Völklingen verliert gegen einen Gegner, der mausetot war

Völklingen Der Fußball-Oberligist führt bei der TuS Koblenz mit 2:0 – und steht am Ende mit leeren Händen da. Nach der 2:3-Niederlage belegen die Saarländer Rang zwölf.

72 Minuten lang lag der Tabellenelfte SV Röchling Völklingen am Samstag im ersten Liga-Spiel des Jahres beim Tabellensechsten TuS Koblenz auf Kurs. Ein erfolgreicher Start in die restliche Rückrunde der Fußball-Oberliga schien greifbar. Die Völklinger führten beim Aufstiegsanwärter mit 2:0. Marius Schley hatte in der starken ersten Halbzeit der Völklinger einen Eckball von Nico Zimmermann per Direktabnahme zum 1:0 verwertet (37. Minute). Nach der Pause erzielte Luka Dimitrijevic nach einer Kopfballverlängerung von Kevin Saks das 2:0 (57.). Dann aber kippte das Spiel nach einem Fehler von Röchling-Torwart Sebastian Buhl. Er ließ den Ball nach einem harmlosen Schuss aus den Fingern gleiten – der gerade eingewechselte Felix Käfferbitz staubte in der 73. minute zum 1:2 ab. Und am Ende stand Völklingen nach einer 2:3 (1:0)-Niederlage mit leeren Händen da.