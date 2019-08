Rallye : Mehr als 400 Helfer für 10 000 Fans

Wadern/Weiskirchen Wenn von der Deutschland-Rallye die Rede ist, geht es meist um die Panzerplatte in Baumholder oder den Servicepark am Bostalsee. Doch eine interessante Wertungsprüfung steht auch im Kreis Merzig-Wadern auf dem Programm.

Ein bisschen ärgert es sie ja schon. „Wenn von der ADAC Rallye Deutschland geredet wird, werden oft nur die Höhepunkte im St. Wendeler Land am Bostalsee, an der Mosel und auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder genannt“, sagt Patrick Barth vom SV Weiskirchen-Konfeld. Dabei gibt es auch eine wirklich spektakuläre Wertungsprüfung zwischen Morscholz und Konfeld, die sogar zweimal am Freitag gefahren wird – und ebenfalls viele Fans anlockt.