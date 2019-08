TV Holz : An das starke Ergebnis des Aufstiegsjahrs anknüpfen

Holz/Saarbrücken Mit zwei Spielerinnen aus Übersee hat Volleyball-Zweitligist TV Holz den Kader für die am 14. September beginnende Saison komplettiert.

Mit seinem guten Abschneiden in der vergangenen Saison hat der Volleyball-Zweitligist TV Holz die Messlatte für die im kommenden September beginnende neue Spielzeit hoch gelegt. Die Holzerinnen belegten als Aufsteiger den vierten Tabellenplatz. Dieses gute Ergebnis zu wiederholen, wird schwer. Denn mit den US-Amerikanerinnen Lauren Hackett, Sara Davis und Kelsey Chambers haben drei Leistungsträgerinnen den Verein verlassen. Ansonsten halten alle Spielerinnen dem TV Holz die Treue. Und der möchte mit den hinteren Tabellenplätzen auch in der neuen Saison nichts zu tun haben.

„Bei Kaylie hat uns überzeugt, dass sie als Außenangreiferin eine sehr gute Annahme spielt. Oft ist es so, dass Spielerinnen auf ihrer Position aus der Annahme herausgenommen werden oder weniger Raum zum Decken auf dem Feld bekommen. Sie konnte diese Räume immer gut ausfüllen“, erklärt der Holzer Trainer Patrick Fielker über die Kanadierin Jorgensen. Sie schlug zuletzt an der „Northern Arizona University“ in Flagstaff im US-Bundesstaat Arizona auf. „Außerdem ist sie in Offensive und Defensive flexibel einsetzbar. Dadurch haben wir im Kader mehr Möglichkeiten und sind schwerer berechenbar“, sagt Fielker.