„Einen solchen Fall hat es noch nie gegeben“ Fall Benfares: Doping-Experte ordnet Höhe der Sperre und die Substanzen ein

Es ist eine Doping-Geschichte, die in der Historie des deutschen Profi-Sport seinesgleichen sucht und immer noch kein Ende findet. Die Nationale-Anti-Doping-Agentur (NADA) hat die ehemalige Leichtathletin Sara Benfares wegen Doping-Vorgehen für fünf Jahre gesperrt. Es ist ein Fall, dessen Ausmaß selbst Doping-Experten wie Professor Fritz Sörgel, Leiter des Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg, schockiert. „Einen solchen Fall, dass insgesamt gleich fünf Substanzen nachgewiesen worden sind, hat es meiner Kenntnis nach im deutschen Profisport so noch nie gegeben“, sagt Sörgel.