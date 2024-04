Vertragsverlängerung beim FC 08 Homburg Top-Scorer Mendler bleibt den Grün-Weißen weiter erhalten

Mendler spielt seit Sommer 2021 FCH, nachdem er zuvor fünf Jahre für den 1. FC Saarbrücken auflief und mit ihnen den Aufstieg in die 3. Liga erreichte. In der Vergangenheit stand der 31-Jährige außerdem unter anderem für den 1. FC Nürnberg, den SV Sandhausen und die Stuttgarter Kickers in der 1. und 2. Bundesliga sowie in der 3. Liga auf dem Platz.