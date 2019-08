Fußball-Verbandsliga : Ein Spiel hat halt nicht immer 90 Minuten

Noswendel Fußball-Verbandsliga: Perl-Besch kassiert 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit. Bittere Heimniederlagen für Losheim und Wahlen.

Den ersten Dämpfer gab es pünktlich zum Anpfiff, als Petrus die Schleusen öffnete und es in Strömen zu regnen begann. „Der Platz war innerhalb von Minuten in einem ganz schlechten Zustand. Es war schwer, die Bälle zu kontrollieren und spieltechnisch war auch nicht viel möglich“, sagt Perls Trainer Sven Reinig.

Trotz der widrigen Verhältnisse hatte Perl-Besch im ersten Abschnitt gegen die auf Konter lauernden Riegelsberger zwei gute Torchancen. Daniel Repplinger steuerte zweimal alleine auf den Kasten von Torhüter David Bläs zu, der aber nicht eingreifen musste. „Daniel hat nicht einmal das Tor getroffen“, raufte sich Sven Reinig die nassen Haare. Nach der torlosen ersten Hälfte ging Perl-Besch in der 67. Minute in Führung. Wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, dann eben über einen Standard, dachte sich Frederick Britten als der Schiedsrichter auf Freistoß entschied. Mit viel Gefühl zirkelte Britten die Kugel aus 18 Metern um die Riegelsberger Mauer herum zur 1:0-Führung ins Tor. Sieben Minuten später hatte Riegelsberg die Chance zum Ausgleich. Perls Kevin Schmitt foulte Rouven Lenhard, es gab Elfmeter. Der Gefoulte legte sich den Ball zurecht, scheiterte aber an SG-Torhüter Steffen Lackas. Als sich die 100 Zuschauer bereits über den knappen Sieg der SG freuten, markierte Rouven Lenhard per Kopfball in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. „Riegelsberg hat nie aufgegeben, daher war das späte 1:1 glücklich, aber nicht unverdient“, so das Fazit von Trainer Reinig.