Trotz Abstieg Warum die Volleyballerinnen des SSC Freisen doch noch leise auf den Ligaverbleib hoffen

Viele Fragezeichen gibt es beim Volleyball-Zweitligisten SSC Freisen vor den letzten beiden Heimspielen der Saison in der 2. Liga Pro an diesem Samstag um 18.30 Uhr gegen den VCO Dresden und am Sonntag um 15 Uhr gegen den bereits feststehenden Meister Schwarz-Weiß Erfurt. Die Fragezeichen betreffen zum einen die Ligazugehörigkeit des SSC in der kommenden Saison, zum anderen aber auch das eigene Aufgebot für die Spielzeit 2024/2025.