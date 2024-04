Olympische Sommerspiele Warum das Deutsche Haus in Paris diesmal ein ganzes Stadion ist

Paris hat unbestritten eine einzigartige Atmosphäre. Doch wer die Stadt in diesen Tagen besucht, der spürt sofort, dass ein Großereignis ansteht, das alles andere in den Schatten stellt: die Olympischen Spiele. Auch an diesem Mittwochmorgen liegt am Pariser Gare de l’Est ein Hauch von Olympia in der Luft. Als Reinhold Jost bei Sonnenschein aus dem ICE steigt, der aus Saarbrücken eingetroffen ist, ist sein Lachen und seine Vorfreude ebenso unverkennbar wie die Atmosphäre in der Metropole an der Seine. Es ist ein besonderer Tag für den saarländischen Innen- und Sportminister (SPD).