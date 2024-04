2. Fußball-Bundesliga Jetzt im Liveticker: SV Elversberg führt gegen Schalke 04

Die SV Elversberg kann an diesem Wochenende den Klassenerhalt in der 2. Liga nahezu perfekt machen. Eine Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen den FC Schalke 04 am heutigen Freitagabend. Außerdem müssen Mannschaften aus dem Tabellenkeller patzen, diese spielen direkt gegeneinander. „Wir dürfen nicht darüber nachdenken, wie viele Punkte wir brauchen, sondern darüber, was müssen wir tun, um diese Punkte zu erreichen“, erklärte SVE-Coach Horst Steffen vor der Partie.