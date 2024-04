Fußball-Bezirksliga Wenn der Vater mit dem Sohn Meister wird

Jubeln an diesem Sonntag gleich zwei Vater-Sohn-Duos mit dem FV Stella Sud über den Titelgewinn in der Fußball-Bezirksliga Saarlouis? Als Spieler werden bei den Kreisstädtern Dennis Leuck und Giovanni Lazzara auf dem Feld stehen. An der Seitenlinie drücken Trainer Armin Leuck und der Vorsitzende Pasquale Lazzara die Daumen. „Das ist schon etwas Besonderes, diese Konstellation ist ja nicht alltäglich“, findet Armin Leuck. „Ich habe in der Jugend zwar schon einmal eine Meisterschaft als Trainer zusammen mit Dennis als Spieler gewonnen, aber im Herrenbereich wäre es noch mal etwas anderes.“ Als Dennis Leuck in der U 16 spielte, wurde das Vater-Sohn-Duo Kreisliga-Meister mit der JFG Saarlouis-Dillingen II.