Badminton : BCB marschiert locker ins Finalturnier

Peter Käsbauer (hinten) reckt sich vergeblich nach einem Ball, während Michael Fuchs vorne am Netz konzentriert den Gegner beobachtet. Solche Szenen gab es am Wochenende eher selten zu sehen – der BCB zog ungefährdet ins Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft ein. Foto: Sven Heise

Saarbrücken Badminton-Bundesligist 1. BC Bischmisheim qualifiziert sich ungeschlagen fürs „Final Four“ um die DM.

Stell dir vor, es geht um den Einzug ins Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft – und keiner darf zuschauen. Das war die Situation, vor der Spieler und Verantwortliche des Badminton-Bundesligisten 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim bis zum vergangenen Freitag standen. Der BCB war Ausrichter eines Qualifikationsturniers mit vier Teams, die in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle um zwei Plätze für das „Final Four“, das Endturnier um die DM am Wochenende 19./20. Juni in Wipperfürth (Nordrhein-Westfalen), kämpften – und handelte sich mehrfach Absagen vom Ordnungsamt ein, als es darum ging, wenigstens ein paar Zuschauer in die Halle zu lassen.

„Wir werden am Wochenende in Einsamkeit sterben“, hatte Frank Liedke, der Vereins-Chef des BCB, lakonisch gesagt. Am Freitag dann die plötzliche Kehrtwende. Da die saarländische Landesregierung die Corona-Verordnung kurzfristig geändert hatte und in vielen Bereichen weitere Lockerungen erlaubt wurden, konnten die Bischmisheimer immerhin 80 (!) Personen in die etwa 2000 Zuschauer fassende Deckarm-Halle reinlassen.

Die Veranstaltung in Saarbrücken – eine zweite fand zeitgleich in Wipperfürth statt – war notwendig geworden, weil die reguläre Bundesligarunde wegen der Corona-Pandemie frühzeitig abgebrochen worden war. Aber die Verantwortlichen im Deutschen Badminton-Ligaverband (DBLV) um Präsident Arno Schley aus Wiebelskirchen wollten es unbedingt vermeiden, wie schon in der Vorsaison ohne neuen Mannschaftsmeister dazustehen, und entscheiden sich für zwei vorgeschaltete Qualifikationsturniere zum „Final Four“.

Der BCB hatte keinerlei Probleme, dieses Endturnier zu erreichen. Das Auftaktspiel gegen die SG Schorndorf am Samstagmittag gewannen die Bischmisheimer mit 7:0, im Anschluss gab es ein nicht minder souveränes 6:1 gegen Blau-Weiss Wittorf. Damit war die Qualifikation perfekt. Einen Vorgeschmack auf das, was die BCB’ler am kommenden Wochenende dann erwartet, gab es dann im abschließenden Duell am Sonntag gegen den ebenfalls für Wipperfürth qualifizierten SC Union Lüdinghausen. Dort ging es deutlich enger zur Sache. Aber der BCB behielt mit 4:3 die Oberhand und konnte sich dabei sogar den Luxus leisten, das Mixed zu schenken.