Erneute Welle von betrügerischen Anrufen : Telefonbetrüger nehmen Senioren Geld an Haustür ab

Telefonbetrüger nehmen Senioren Geld an Haustür ab

Saarbrücken Zwei saarländischen Senioren wurden durch die Tricks über das Wochenende fünfstellige Summen entwendet.

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Über Pfingsten zählte die Polizei 29 Anrufe und zwei Geldübergaben. So brachte ein Anrufer am Freitag, 21. Mai, eine 91-Jährige aus Saarbrücken dazu, einem Komplizen an der Haustür eine fünfstellige Bargeld-Summe zu überreichen.