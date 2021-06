3. Fußball-Liga : FCS holt Groiß von Zweitligist Karlsruher SC

Saarbrücken 1,90 Meter groß und damit flexibel im defensiven Mittelfeld, vor allem aber in der Innenverteidigung einsetzbar: Das ist Alexander Groiß, der siebte Neuzugang beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Der 22-jährige Schwabe kommt vom Zweitligisten Karlsruher SC für vorerst zwei Jahre an die Saar. „Zuletzt hatte ich leider nicht die Einsatzzeiten, die ich mir erhofft habe, und deswegen brenne ich darauf, wieder dauerhaft auf dem Platz zu stehen“, sagte Groiß, der in drei Jahren beim KSC 42 Pflichtspieleinsätze hatte, 22 davon in der 2. Liga, „ich glaube, dass der Schritt zurück in die 3. Liga in meiner Entwicklung ein klarer Schritt nach vorn sein kann.“