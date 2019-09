Tischtennis-Bundesliga : Doppel bringt FCS nächsten Dreier

Saarbrücken 1. FC Saarbrücken Tischtennis gewinnt in Mühlhausen 3:2 und bleibt ungeschlagen.

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis marschiert in allen Wettbewerben. Nachdem die Blau-Schwarzen am Donnerstag mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den PPC Villeneuve aus Frankreich in die Champions League gestartet sind, haben sie am Sonntag in der Bundesliga den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Nach den beiden eindrucksvollen 3:0-Siegen gegen die Meisterschaftsfavoriten TTF Ochsenhausen und Borussia Düsseldorf setzte sich der FCS trotz des aufgrund eines Kieferbruchs fehlenden Shang Kun auch beim SV Mühlhausen mit 3:2 durch. "In der kleinen Halle in Mühlhausen ist es immer schwer. Deshalb war mir klar, dass wir dort nicht als der große Favorit antreten. Am Ende war es aber ein absolut verdienter Sieg", sagte der sportliche Leiter der Saarbrücker Erwin Berg.