„Ohne Franz war es schwer. Jorgic hat bärenstark gespielt, aber mehr war einfach nicht drin“, sagte Erwin Berg, der sportliche Leiter des FCS.

Zum Auftakt verlor Franziska-Ersatz Tobias Rasmussen mit 1:3 gegen Timo Boll. Darko Jorgic zeigte danach bei seinem 3:1-Sieg gegen Omar Assar großes Tischtennis und glich zum 1:1 aus. Nachdem dann aber Tomas Polansky gegen Kristian Karlsson und Jorgic gegen Boll jeweils mit 0:3 unterlegen waren, stand die 1:3-Niederlage fest. Damit geht Saarbrücken mit zwei Punkten Vorsprung auf den Post SV Mühlhausen als Tabellenvierter ins neue Jahr. Berg ist zufrieden und optimistisch für die Restrunde: „Wir sind guten Mutes, eine so gute Rückrunde wie in der Vorrunde spielen zu können. Wenn wir das hinkriegen, sind wir am Ende in den Playoffs.“