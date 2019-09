Frauen-Volleyball : Volleyballerinnen des TV Holz unterliegen knapp

Saarbrücken Die Volleyballerinnen des TV Holz haben ihr Auftaktspiel zur 2. Bundesliga Süd denkbar knapp verloren. Die prowin Volleys verloren am Samstagabend vor 201 Zuschauern in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule Saarbrücken gegen den TV Sonthofen mit 2:3 (27:25, 26:24, 23:25, 16:25, 14:16).

Die Volleyballerinnen des TV Lebach starteten erfolgreich in die neue Spielzeit der 3. Liga Süd. Der TV setzte sich am Samstag vor 425 Zuschauern zu Hause mit 3:0 gegen Aufsteiger VfB Ulm durch (25:20, 25:20, 25:19). Ligakonkurrent SSC Freisen unterlag in eigener Halle vor 200 Zuschauern der TG Bad Soden mit 2:3 (25:23, 25:27, 18:25, 25:17, 7:15).