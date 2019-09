Badminton-Bundesliga : 1. BC Bischmisheim siegt ohne Herttrich und Seidel

Saarbrücken Badminton-Bundesligist 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim kann auch ohne seine beiden Topspieler Isabel Herttrich und Marvin Seidel gewinnen. Der BCB gewann am Samstag sein Auswärtsspiel am dritten Spieltag der Bundesliga beim 1. BC Wipperfeld mit 6:1. Lediglich Neuzugang Stine Küspert verlor ihr Dameneinzel.

Für Herttrich und Seidel lief es dagegen beim ersten Turnier der Asientour in Ho Chi Minh-City in Vietnam nicht sonderlich berauschend. Für beide war bei den mit 75 000 Euro dotierten Vietnam Open jeweils im Damendoppel, Herrenddoppel und im Mixed Endstation. In dieser Woche spielen beide bei den China Open in Changzhou.