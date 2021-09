Geschäftsführer verklagt : Streit um angebliche Baumängel im Ludwigspark-Stadion geht vor Gericht weiter

Das Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der Krach um angebliche Baumängel im Ludwigspark-Stadion geht vor Gericht weiter. Der Bauunternehmer Philipp P. Gross hat den GIU-Geschäftsführer Martin Welker verklagt. Eine Entscheidung in dem Fall kann sich hinziehen.

Fußball wird im Ludwigspark-Stadion schon wieder gespielt – auch wenn der 1. FC Saarbrücken an diesem Wochenende in Köln zu Gast ist.

Ärger um FCS-Fans – Wildpinkler treiben am Rodenhof Unwesen

Heimspiele des 1. FC Saarbrücken : Ärger um FCS-Fans – Wildpinkler treiben am Rodenhof Unwesen

Erneut Knöllchen-Ärger auf dem Rodenhof: Was das Ordnungsamt sagt

Park-Kontrollen während FSC-Spielen : Erneut Knöllchen-Ärger auf dem Rodenhof: Was das Ordnungsamt sagt

Mindestens so spannend wie das, was auf dem Spielfeld passiert, ist allerdings der Streit von GIU-Geschäftsführer Martin Welker und Bauunternehmer Philipp P. Gross um den Ludwigspark, der noch immer nicht beendet ist. Diesen Freitag trafen sich beide Parteien vor dem Oberlandesgericht in Saarbrücken.