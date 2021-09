Ärger am Rodenhof : Wildpinkler-Problem erreicht Bezirksrat: Muss jetzt der 1. FC Saarbrücken zahlen?

An der Grundschule Rodenhof in direkter Nachbarschaft zum Ludwigsparkstadion (Flutlichtmast im Hintergrund) könnten Dixi-Klos während der FCS-Heimspiele aufgestellt werden, um „Wildpinklern“ unter den Fans eine Alternative zu bieten. Doch im Bezirksrat Mitte gab es auch Bedenken deswegen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Das Urin-Problem, das FCS-Fans auf ihrem Fußmarsch zum Stadion am Rodenhof ausgelöst haben, hat den Bezirksrat Mitte beschäftigt. Was will die Saarbrücker Politik tun will, um den Anwohnern, in deren Vorgärten uriniert wird, zu helfen.