Zweiter Sieg in Folge : Knapper 2:1-Sieg für die SV Elversberg – Zwei Platzverweise (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 8 Bilder SV Elversberg gegen TSG Hoffenheim

Elversberg Die SV Elversberg hat an diesem Samstagnachmittag in der Regionalliga Südwest den zweiten Sieg in Folge gelandet. Die SVE gewann nach einem starken Spiel mit 2:1 bei der TSG Hoffenheim II. Dabei waren die Saarländer vor 250 Zuschauern die klar bessere Mannschaft, bekam wieder einen Elfmeter gegen sich, profitierte aber von zwei Platzverweisen.

Von Heiko Lehmann

Gute Nachrichten aus Elversberg gab es schon vor dem Spiel. Israel Suero stand in der Startformation. Der Spanier bekam im Training am vergangenen Donnerstag einen Schlag auf die Wade, konnte aber in Hoffenheim spielen. Und wie wichtig der kreative Dribbelkünstler für die SVE ist, sah man schon in der fünften Minute, als Suero aus fünf Metern an Hoffenheims Torhüter Dominik Draband scheiterte. Draband spielte vor zwei Jahren noch in Elversberg und hielt in der achten Minute auch stark gegen Luca Schnellbacher. Die SVE zeigte in der ersten Halbzeit einen der stärksten Auftritte in Hoffenheim seit vielen Jahren.

Das Spiel fand fast ausschließlich in der TSG-Hälfte statt. Suero (14.), Nico Karger (18.) und Suero und Manuel Feil mit einer Doppelchance (33.) vergaben aber beste Möglichkeiten zur Elversberger Führung. Für die sorgte schließlich doch Suero. Mit spanischer Gewalt hämmerte der 27-jährige den Ball aus 20 Metern auf das Tor. Draband war zwar noch dran, konnte den Ball aber nur noch ins eigene Tor lenken – das hochverdiente und überfällige 1:0 für die SVE (37.).

Die frustrierten Hoffenheimer wechselten in der Pause zweimal aus und spielten ab der 46. Minute mit drei Stürmern. Und das brachte die SVE direkt aus dem Konzept. Bei dem ersten gefährlichen Ball überhaupt in den Elversberger Strafraum foulte SVE-Innenverteidiger Laurin von Piechowski den TSG-Stürmer Jihad Boutakhrit und es gab Elfmeter. Nick Proschwitz verwandelte zum 1:1 (51.). Nur zwei Minuten später sah Hoffenheims Niklas Kölle nach einem Foul an Manuel Feil die Rote Karte. Das war der Knackpunkt in dem Spiel. Die SVE nutzte die Überzahl aus und ging durch einen 14-Meter-Schuss von Luca Schnellbacher wieder in Führung – 2:1 (61.).