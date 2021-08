Nur 3:3 gegen TSG Hoffenheim II : FC Homburg verpasst Saisonsieg knapp

Offensiv-Spieler des FC Homburg, Markus Mendler (links), traf vom Elfmeter-Punkt zum 1:0 Foto: Andreas Schlichter/andreas Schlichter

Homburg Die Fußballer des FC Homburg haben am vierten Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest den ersten Saisonsieg knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Timo Wenzel trennte sich am Samstagnachmittag vor 764 Zuschauern im Homburger Waldstadion von der TSG Hoffenheim II mit 3:3 (3:1).

Nach einer starken ersten Halbzeit mit Toren von Markus Mendler per Foulelfmeter (8. Minute), Luca Plattenhardt (38.) und Loris Weiss (41.) schienen die Gastgeber auf Kurs zum ersten Dreier der Runde. Doch die Gäste kamen nach der Pause durch ein Glückstor wieder heran und zwei Minuten vor dem Ende durch Doppeltorschütze Nick Proschwitz noch zum insgesamt schmeichelhaften Ausgleich. Damit verpassten es die Homburger trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung, sich für den schwachen Saisonstart zu rehabilitieren und bleiben vorerst in den Niederungen der Tabelle hängen.

Homburgs Trainer Timo Wenzel nahm gegenüber dem 0:4-Debakel bei Rot-Weiß Koblernz drei Veränderungen in der Startelf vor: Patrick Dulleck, Loris Weiß und Jonas Scholz rotiertern für Daniel Di Gregorio, Damjan Marceta und Philipp Schuck in die Mannschaft. Anstelle von Di Gregorio führte Mart Ristl die Gastgeber als Kapitän auf das Feld.

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Felix Prigan war dem FCH direkt der unbedingte Wille anzumerken, die Scharte von Koblenz auszuwetzen. Schon nach 26 Sekunden bekamen die Zuschauer im Waldstadion den ersten Torabschluss zu sehen: Loris Weiss scheiterte links im Strafraum an Hoffenheims Torwart Luca Philipp. Danach drückten die Homburger weiter auf die Tube – und wurden für ihr Engagement zeitig belohnt. Philipp Hoffmann wurde von TSG-Verteidiger Philipp Strompf im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Markus Mendler souverän. Er verlud Keeper Philipp und traf zum 1:0 (8.) in die rechte Ecke.

Vergebene Chancen

Nach einem abgeblockten Schuss von Weiss (9.) und einem schönen Spielzug über rechts mit den Protagonisten Marco Hingerl und Hoffmann, der aber letztlich verpuffte (11.), meldeten sich dann auch die Gäste mal offensiv zu Wort. Gautier Ott bekam über links zu viel Platz, bei seinem Abschluss links im Strafraum bekam FCH-Torwart David Salfeld gerade noch die Beine zusammen (13.). Auf der Gegenseite verpasste Dulleck nach starkem Mendler-Pass links im Strafraum knapp das mögliche 2:0 (19.). Gleiches galt zehn Minuten später für Hoffmann, dessen Linksschuss von der Strafraumgrenze an die Latte des Hoffenheimer Gehäuses klatschte (29.). Die vergebenen Chancen sollten sich kurz darauf rächen: Ex-England-Legionär Nick Proschwitz wurde im Homburger Strafraum in Szene gesetzt und vollendete frei vor Salfeld abgezockt per Heber zum 1:1 (32.) - die eiskalte Dusche für den FCH.

Die Homburger brauchten allerdings nicht lange, um den Schock zu verdauen: Weiß bediente halblinks Luca Plattenhardt, der sich mit dem unbedingten Willen gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte, und legte die Kugel am TSG-Torwart vorbei zum 2:1 (38.) ins Netz – eine bärenstarke Aktion des Linksverteidigers. Direkt im Anschluss hätte Dulleck sofort nachlegen können, traf nach Hoffmanns intelligentem Rückpass zentral vor dem Tor den Ball aber nicht richtig und verzog (39.). Doch der nächste Jubel sollte nicht lange auf sich warten lassen – und wieder war Hoffmann über rechts der Ausgangspunkt. Seine Hereingabe auf den zweiten Pfosten vollendete Weiss zum 3:1 (41.). Danach hätte Dulleck mit der letzten Aktion der ersten Hälfte beinahe das Vierte nachgelegt, nach starkem Solo über links scheiterte er aus spitzem Winkel an TSG-Keeper Philipp (45.). Danach wurden die Gastgeber mit großem Applaus in die Kabine verabschiedet.

Starke Homburger Szenen