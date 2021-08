FCS lehnt die 2G-Regel nicht ab : Dürfen bald nur noch Genesene und Geimpfte in den Saarbrücker Ludwigspark?

Der 1. FC Saarbrücken hofft, bald die halbe Stadionkapazität im renovierten Ludwigspark nutzen zu können und mehr als die zuletzt 6400 Zuschauer ins Stadion lassen zu können. Foto: imago images/BeckerBredel/BeckerBredel via www.imago-images.de

Saarbrücken Beim Auswärtsspiel an diesem Samstag in Dortmund waren nur 142 FCS-Fans zugelassen. Ob mehr Zuschauer bei Heimspielen in den Ludwigspark dürfen, prüft der Verein aktuell.