3. Fußball-Liga : In Kaiserslautern brennt schon wieder der Baum

Magdeburg FCK unterliegt beim 1. FC Magdeburg mit 0:1. Am kommenden Samstag kommt Waldhof Mannheim zum Südwestderby.

Mittelfeldspieler René Klingenburg platzte nach dem schwachen Auftritt seines Teams der Kragen. „Ich bin stocksauer. Das kann so nicht weitergehen. Jeder Spieler sollte mal in den Spiegel schauen und sich hinterfragen, was er hier heute in der ersten Halbzeit gespielt hat“, wetterte der 27-Jährige. „Ich kann mir die erste Viertelstunde nicht erklären. Wir machen den Schritt zu wenig.“