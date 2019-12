Leverkusener Torhüter hält sensationell : Hradecky lässt die Bayern verzweifeln

München Bayer Leverkusen gewinnt dank seines herausragenden Torhüters in München mit 2:1.

Trainer Peter Bosz bevorzugte ein Glas Rotwein. Der Niederländer war nicht nur stolz auf seinen Torhüter, sondern lobte die Mentalität der gesamten Mannschaft. "Ein Riesenkompliment an die Jungs", betonte Bosz. Vor allem mit den präzisen und rasanten Gegenstößen über Kevin Volland verdiente sich Bayer Bestnoten. Beide Treffer von Leon Bailey (10./35.) gingen daraus hervor. Hinten hielt Hradecky auch in der Nachspielzeit dem enormen Druck des FC Bayern stand. "Die letzten sechs Minuten waren die längsten in meinem Leben. Ich war komplett tot", sagte er.

Bei den Bayern beunruhigte er erste Dämpfer unter Hansi Flick Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge keineswegs. Im Gegenteil: Rummenigge stimmte sogar weitere Lobeshymnen an - und stellte dem Nachfolger von Niko Kovac eine längere Amtszeit in Aussicht. „Wir haben mit ihm und in ihm einen Trainer, der gut zur Mannschaft passt“, würdigte Rummenigge Flick. „Wir haben verabredet, dass wir erstmal bis Winter weitermachen. Dann setzen wir uns nach dem letzten Spiel mit ihm gemeinsam hin, werden das besprechen und machen möglicherweise auch darüber hinaus weiter.“ Das Wichtigste sei die Spielqualität und der Matchplan – „und das stimmt bei Hansi Flick. Deshalb ist bei mir auch nach dem Spiel keine Veränderung in der Bewertung festzustellen“, sagte Rummenigge.