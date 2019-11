Werder Bremen : Kohfeldt sucht die Trendwende

Bremen Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist nun schon seit acht Spielen ohne Sieg.

Pünktlich um 12.30 Uhr nahm Florian Kohfeldt auf seinem Stuhl im Weserstadion Platz. Das Angebot seines Klubchefs, auf dem Bremer Marktplatz für das Klima zu demonstrieren, hatte der Werder-Trainer nicht wahrgenommen. Stattdessen redete er vor der Presse über die sportliche Krise an der Weser. "Die Mannschaft reagiert gut, der Situation angemessen. Weil sie Aggressivität und Unzufriedenheit ausstrahlt, aber trotzdem an ihre Stärke glaubt", sagte Kohfeldt vor dem Duell beim VfL Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr/Sky).

Werders Plus ist die Geschlossenheit, die Sportchef Frank Baumann und Coach Kohfeldt weiter ausstrahlen. "Es ist Teil meines Jobs, unseren Cheftrainer durch solche Phasen konstruktiv zu begleiten", hatte Baumann auf der Mitgliederversammlung am Wochenanfang gesagt: "Einen Cheftrainer, von dem ich absolut überzeugt bin, einen Cheftrainer, der in einer nahezu aussichtslosen Lage seine Chance genutzt hat, der in wenigen Monaten viel bewegt und viel erreicht hat."