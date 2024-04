Bundesliga Alonso: Leverkusens Rasen trotz Meister-Feier gut bespielbar

Vor dem VfB, der die in dieser Saison immer noch ungeschlagenen Leverkusener beim 1:1 im Hinspiel und dem 2:3 im Pokal-Viertelfinale nach zweimaliger Führung so nahe an einer Niederlage hatte wie kaum eine andere Mannschaft, hat Alonso aber großen Respekt. „Sie spielen einen sehr attraktiven Fußball, sehr mutig, sehr variabel“, sagte der Spanier: „Für mich sind sie diese Saison eine der besten Mannschaften in Europa. Und sie hätten es total verdient, nächste Saison in der Champions League zu spielen.“