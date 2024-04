Bundesliga Bruchhagen zu Bayern-Werben um Rangnick: „Kein B-Kandidat“

Der Fußball-Rekordmeister will den 65-Jährigen als Coach verpflichten - spannend dürfte werden, wie der als kontrollversessen geltende Routinier mit den meinungsstarken Clubgranden um Uli Hoeneß umgehen wird. Der Ehrenpräsident hat in der Vergangenheit oft in fußballerische Belange der Coaches eingegriffen und Leute dafür in seinem Haus am Tegernsee empfangen.