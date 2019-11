Neuer Trainer und neuer Manager : Gisdol und Heldt sollen Köln aus dem Keller führen

Köln Ein erprobter „Feuerwehrmann" für den Abstiegskampf und ein neuer Sportchef mit Stallgeruch: Markus Gisdol ist neuer Trainer beim 1. FC Köln und soll den taumelnden Fußball-Bundesligisten aus der Krise führen.

Der 50-Jährige tritt beim Tabellenvorletzten die Nachfolge des glücklosen und entlassenen Achim Beierlorzer (unterschrieb am Montag beim FSV Mainz 05) an. Außerdem wurde Ex-Schalke-Manager Horst Heldt, selbst lange Jahre Profi beim FC, als Sport-Geschäftsführer und Nachfolger von Armin Veh verpflichtet.

Es drängte sich allerdings der Eindruck auf, dass der Ex-Hoffenheimer Gisdol in Köln eher eine "C-Lösung" ist: Bruno Labbadia war kurz nach der am 9. November erfolgten Entlassung Beierlorzers kontaktiert worden. Doch der ehemalige FC-Profi sagte schnell ab. Danach soll der ehemalige Hertha-Trainer Pal Dardai in den Fokus gerückt sein, was der Verein um Interims-Sportchef Frank Aehlig – anders als bei Labbadia – allerdings nie bestätigte. Gisdol nimmt seine Arbeit am Dienstag auf, ihm bleiben damit vier Tage, um seine verunsicherte Mannschaft kennenzulernen und sie auf das schwierige Spiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vorzubereiten.