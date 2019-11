Manager soll vor neuem Job stehen : Nach Vertragsauflösung: Heldt wäre frei für Köln

Hannover Hannover 96 hat bestätigt, dass der Vertrag mit seinem ehemaligen Sportdirektor Horst Heldt (49) aufgelöst wurde. Man habe sich am 4. Oktober darauf verständigt, das „Vertragsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig zum 30. September 2019 zu beenden“, teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit.

Von dpa