FC Bayern München : Ein Favorit ist noch nicht auszumachen

München Nach der Trennung von Niko Kovac sucht Bayern München einen neuen Trainer.

Der Tag nach dem Erdbeben an der Säbener Straße begann ohne weitere Erschütterungen und mit gut gelaunten Chefs. „Guten Morgen“, grüßte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, als er um 9.15 Uhr seinen Wagen in die Tiefgarage der Vereinszentrale von Bayern München lenkte. Zwei Stunden später fuhr Präsident Uli Hoeneß vor und versicherte, seine Laune sei „trotzdem gut“. Hansi Flick war da längst am Werkeln: Der ehemalige Bundestrainer-Assistent soll vorerst verhindern, dass der Rekordmeister weiter auseinanderfällt.

Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac steht der FC Bayern nun wieder einmal vor dem Problem, kurzfristig eine Lösung für die Versäumnisse der Vergangenheit finden zu müssen. „Wir alle bedauern diese Entwicklung“, ließ sich Rummenigge am Sonntag zitieren. Dabei war bereits in der vergangenen Saison abzusehen, dass es mit dem von ihm ohnehin ungeliebten Kovac auf Dauer nicht gutgehen würde.

Und jetzt? Gegen Olympiakos Piräus in der Champions League (Mittwoch, 18.55 Uhr) und Borussia Dortmund in der Bundesliga (Samstag, 18.30 Uhr/jeweils Sky) wird Flick das Schlimmste aus Sicht des FC Bayern verhindern müssen. Nicht unwahrscheinlich ist, dass der bisherige Co-Trainer bis zur Winterpause weitermacht – oder weitermachen muss, um den Chefs Zeit für die Suche nach einer langfristigen Lösung zu geben.

Und dann? Die Liste möglicher Kandidaten umfasst etwa Ralf Rangnick. Sky Sport News will erfahren haben, dass Erik ten Hag, der mittlerweile Ajax Amsterdam zu Höhenflügen verhilft und von 2013 bis 2015 die Münchner U23 trainierte, kontaktiert wurde. In Italien nennt der Corriere dello Sport Massimiliano Allegri, zuletzt Meistertrainer bei Juventus Turin, als Kandidat. Bei diversen Wettanbietern wurde ten Hag noch vor Allegri oder den derzeit unbeschäftigten José Mourinho oder Arsène Wenger als erster Anwärter gehandelt. Ten Hag hat bei Ajax einen Vertrag bis 2022, ihm würden laut Sportvorstand Marc Overmars am Saisonende aber „keine Steine in den Weg gelegt“.