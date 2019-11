Skandal bei Union gegen Hertha : Vom ersten Berliner Derby bleibt nur ein düsteres Bild

Berlin Pyros und Platzsturm beim 1:0 von Union gegen Hertha.

Die Profis von Union dürfen sich in Berlin die nächsten Monate als „Stadtmeister“ feiern lassen, die beängstigenden Szenen mit Pyro-Skandal und Fast-Abbruch werden aber die Erinnerungen an das erste Bundesliga-Derby gegen Hertha BSC prägen. Nur mit beherztem Eingreifen gegen vermummte Chaoten aus dem eigenen Fanlager verhinderten Torwart Rafal Gikiewicz und Co. nach dem 1:0 eine weitere Eskalation.