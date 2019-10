Freitagsspiel in der Bundesliga : Frankfurt gegen Bayer, Ausschluss für Eintracht-Fans

Frankfurt Schlechte Nachrichten für Eintracht Frankfurt vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN): Der Fußball-Bundesligist ist wegen wiederholter Randale seiner Fans in der Europa League mit einem Zuschauer-Ausschluss in den Partien bei Standard Lüttich (7.11.) und dem FC Arsenal (28.11.) bestraft worden.

Wie die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Uefa am Donnerstag mitteilte, wurde die Eintracht wegen der Ausschreitungen der Fans und des Werfens von Gegenständen am 3. Oktober bei Vitoria Guimarães (1:0) in Portugal verurteilt.