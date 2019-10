FC Augsburg gegen Bayern München : Schmidts Stuhl kommt ins Wackeln

München Der Trainer des FC Augsburg steht unter Druck – und jetzt kommen die Bayern.

Wenn Niko Kovac dieser Tage seinen Trainerkollegen beim FC Augsburg beobachtet, fühlt er sich womöglich an den Herbst des vergangenen Jahres erinnert. Da ging es um Kovac ziemlich hoch her, die Bosse bei Bayern München diskutierten intensiv seine Zukunft. Es war ganz eng für den Kroaten. Eng könnte es nun für FCA-Trainer Martin Schmidt werden, wenn der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen Sahnetag erwischt.