Bundesliga Rangnick und der FC Bayern: Da war doch was...

Der Rekordmeister hat dem derzeitigen Nationaltrainer Österreichs ein Angebot gemacht, im Sommer an die Isar zu wechseln und den angekündigten Umbruch zu moderieren. Auch wenn der Schwabe noch nie an der Säbener Straße angestellt war, kreuzten sich dessen Wege und jene der Bayern im Laufe der Jahre immer wieder. Dabei kam es mitunter zu kleinen verbalen Scharmützeln. Rangnicks Selbstbewusstsein und Erfolge wurden in München in der Vergangenheit mitunter kritisch beäugt.