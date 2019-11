Beierlorzer vor Schicksalsspiel gegen Hoffenheim : Beierlorzer vor Schicksalsspiel gegen Hoffenheim

Köln Für Achim Beierlorzer (51) heißt es wohl: siegen oder fliegen. Im richtungweisenden Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen die zuletzt vier Mal in Folge siegreiche TSG Hoffenheim müssen für den Trainer des 1. FC Köln Punkte her.

Nach dem 2:3-Pokaldesaster beim 1. FC Saarbrücken und der 0:2-Derbypleite bei Fortuna Düsseldorf muss Beierlorzer um seinen Job bangen. Aufsteiger Köln holte aus den ersten zehn Spielen nur sieben Punkte und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Ein Spiel auf Bewährung haben ihm die Vereinsgremien am vergangenen Dienstag nach stundenlangen Diskussionen zugestanden.