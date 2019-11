Nach 2.3 gegen Union Berlin : Mainz 05 trennt sich von Trainer Schwarz

Mainz FSV reagiert nach 2:3-Heimniederlage gegen Union Berlin auf zwei Negativrekorde binnen einer Woche.

Der 41 Jahre alte Schwarz, dessen Vertrag ursprünglich noch bis 2022 lief, trug die Verantwortung für zwei FSV-Negativrekorde innerhalb einer Woche. Auf die höchste Liga-Niederlage der Rheinhessen am vergangenen Spieltag bei RB Leipzig (0:8) folgte am Samstag gegen Aufsteiger Union Berlin die achte Saison-Niederlage (2:3). Es war ein desaströses Bild, das die Mainzer gegen Union abgaben. So viele Pleiten an den ersten elf Spieltagen setzte es für die Rheinhessen noch nie. Der FSV ist Drittletzter und weist die schlechteste Tordifferenz (12:30) auf.