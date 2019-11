Fußball Bundesliga : Sperren für Abraham und Grifo bleiben bestehen

Frankfurt David Abraham bleibt für sieben Wochen gesperrt, nachdem der Kapitän von Eintracht Frankfurt Freiburgs Trainer Christian Streich umgestoßen hat. Bei der mündlichen Verhandlung wich das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag in Frankfurt nicht von der Einzelrichterentscheidung ab.

„Es ist ein klarer Fall des direkten Vorsatzes“, sagte der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz nach vierstündiger Verhandlung in der DFB-Zentrale. Er betonte angesichts der jüngsten Attacken gegen Amateur-Schiedsrichter auch die Vorbildfunktion der Profis: „Das, was oben passiert, findet seinen Niederschlag auch an der Basis.“