Dortmund siegt bei Hertha BSC : Diskussion um Favre vorerst beendet

Berlin Borussia Dortmund siegt mit zehn Mann bei Klinsmann-Club Hertha BSC mit 2:1.

Lucien Favre empfand die Debatte um seinen Job als „ganz egal“, BVB-Sportdirektor Michael Zorc wischte nach dem 2:1 bei Hertha BSC die Frage nach dem Ende der Trainerdiskussion mit einer schwungvollen Armbewegung beiseite. „Das ist weg“, sagt Zorc lachend und erleichtert in den Katakomben des Olympiastadions. Nach zuvor drei Pflichtspielen ohne Sieg hielt Borussia Dortmund am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Spitzengruppe und verkürzte den Abstand auf den FC Bayern auf einen Zähler. „Wir haben gelitten. Wir haben intelligent gekämpft und verteidigt. Die Spieler sind enorm viel gelaufen“, nannte der 62 Jahre alte Favre die Schlüssel zum Erfolg in Berlin, mit dem der BVB dem prominenten Trainer-Neuzugang Jürgen Klinsmann den Einstand mächtig verdarb.