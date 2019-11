Bundesliga-Topspiel : Bayern mit Alaba, Bayer hofft auf Havertz-Rückkehr

München Der FC Bayern München plant für das Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen wieder mit David Alaba. „David ist wieder dazugestoßen“, sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München.

Fehlen werden die verletzten Niklas Süle, Lucas Hernández und Fiete Arp. Alaba hatte das Champions-League-Spiel in Belgrad (6:0) ausgelassen, weil seine Freundin hochschwanger ist.