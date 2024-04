Bundesliga Eintracht zieht Kaufoption für Stürmer Ekitiké

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat eine Kaufoption für den von Paris Saint-Germain ausgeliehenen Stürmer Hugo Ekitiké gezogen. Der 21 Jahre alte Franzose erhält einen Vertrag bis 2029, wie die Eintracht am Freitag mitteilte. „Hugo hat in seinen bisherigen Einsätzen angedeutet, welche Qualität in ihm steckt. Wir sind von seinem großen Potenzial fest überzeugt und freuen uns darauf, ihn über die aktuelle Saison hinaus im Eintracht-Trikot zu sehen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche laut Mitteilung.