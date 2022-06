Wetterbericht : Sommer: So heiß wird‘s am Feiertag und zum Wochenende im Saarland (mit Bildergalerien)

Sommer: So heiß wird‘s am Feiertag und zum Wochenende im Saarland (mit Bildergalerien)

Saarbrücken Der Hochsommer hat die Region zumindest die nächsten Tage fest im Griff. Die Temperaturen steigen kontinuierlich. Was die Menschen im Saarland heute, Fronleichnam und am Brückentag erwartet. Und ein erster Ausblick aufs Wochenende.

Sonne pur von früh bis spät: Das kündigen die Meteorologen die nächsten Tage fürs Saarland an. Und auch in den Nächten wird es nicht mehr so frisch wie zuletzt. Der Hochsommer zieht mit Einflüssen von Afrika im Saarland ein.